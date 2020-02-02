Конкурс «Учитель года Республики Беларусь» прошел в ГДК

Финал районного конкурса профессионального мастерства педагогических работников прошел вчера в ГДК. За победу сразились 16 претендентов в восьми номинациях, которые включали дошкольное образование, начальное обучение, точные, гуманитарные и другие науки.

Победителями стали: Людмила Кушнерук (детский сад №3 г. Лунинца), Людмила Бирило (СШ №4 г. Лунинца), Любовь Ильючик (Богдановская СШ), Нина Ильючик (СШ №2 г. Лунинца), Ольга Черноокая (Дятловичская СШ), Наталия Ясеня (СШ №1 г. Микашевичи), Ирина Котко (СШ №3 г. Лунинца), Наталья Ярмольчик (Лунинская ясли-сад-СШ). Они представят Лунинетчину на областном этапе конкурса «Учитель года».

Все 37 конкурсантов, принявшие участие в районном этапе соревнования, были награждены сертификатами и цветами.