Конкурс юных исполнителей на музыкальных инструментах прошел в ДШИ

Участие в традиционном рождественском соревновании приняли 21 учащийся из Лунинецкой и Дворецкой ДШИ, а также филиала из Кожан-Городка.



За звание лучших боролись представители отделений «баян-аккордеон» и «струнно-народные инструменты» (цимбалы, домра и гитара). Жюри возглавила работник Барановичского государственного музыкального колледжа Наталья Довгайло.



Всех конкурсантов разделили на три возрастные группы. Каждый претендент на победу исполнил 3 разнохарактерных произведения. При этом ребята старались решить довольно сложные художественные и профессиональные задачи: во-первых, справиться с эстрадно-сценическим волнением, во-вторых, раскрыть свой потенциал, и, наконец, воплотить идеи композиций и задумки авторов.





Среди самых маленьких музыкантов отмечены дипломами: конкурса — Александр Данько, «Приз надежды» — Ирина Езепчук. Третье место занял Виктор Шпак, второе — разделили Анастасия Петренко, Анастасия Смирнова и Юлианна Васечко. Победителем признан Дмитрий Рудович. В группе, где боролись 10-11-летние соперники, диплом III степени получил Эдуард Соловенюк. Наградой немного большей стоимости поощрены Алеся Сыцевич и Евгения Чурсанова. Среди старшеклассников особые аплодисменты прозвучали в адрес учащихся Дворецкой ДШИ Никиты Коваля и Станислава Бостынца, которые удостоены дипломов конкурса. За сложность программы слова благодарности адресовались Александре Емельянович. «Бронзу» завоевали Ангелина Помозова, Владислава Ребковец и Анна Киселева, «серебро» — Станислав Богдан.

Специально для конкурса были разработаны логотип с изображением инструментов народного направления и Дипломы в красивом зимнем стиле. Их, а еще Грамоты, подарки и сладкие угощения вручили всем участникам. Также своим выступлением порадовал образцовый струнный ансамбль «Менестрель».