Лунинецкие школьники вернулись с наградами областного конкурса

В Барановичском музыкальном колледже состоялся ХІІІ областной открытый конкурс «Крынiчка» среди учащихся детских школ искусств. Участие в нем принимали и представители Лунинетчины.



В возрастной категории 10-12 лет в номинации фортепиано (соло) отмечены Полина Яромич, Лиана Ярохович и Егор Емельянович. Они — воспитанники учителей Ольги Курилович и Татьяны Колешко.

Приятно, что во время церемонии награждения перед гостями выступили учащиеся фортепианного отделения колледжа. Среди них была наша выпускница, студентка первого курса Анжелика Пахолак. Жюри отметило высокий уровень конкурсантов и поблагодарило педагогов за профессиональную подготовку.