Лунинецкому району — 80. Что мы о нем знаем? Тест

Correct! Wrong!

Конечно это Богдановская СШ. В 2017 году пять выпускников закончили ее с «золотой» медалью, в 2018 – два, в 2019 – три. За последние три года золотыми медалистами тут стали 22-30 процентов выпускников. И в этом году тоже есть претенденты на аттестат с отличием. И это при то, что школу сейчас посещает 131 ученик.