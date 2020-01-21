Лунинецкому району — 80. Что мы о нем знаем? Тест

Лунинецкий район отпраздновал 80-летний юбилей. К праздничной дате «ЛН» публиковали ряд материалов о каждом сельском Совете и, конечно, городах — Лунинце и Микашевичах. Предлагаем пройти вам небольшой тест. (Тем, кто не читал публикации в газете, тоже будет интересно).
Начнем с простого. Когда появилось первое упоминание о Лунинце?
В 1449 году впервые упоминается населенный пункт Малый Лулин. Именно с него начинает отсчет история современного райцентра.
В каком году Микашевичи стали городом районного подчинения?
Вместе с 80-летием Лунинетчины в этом году Микашевичи будут отмечать свой 15-летний юбилей.
Если вы внимательно читали газету, то наверняка помните, в какой из школ больше 20 процентов выпускников — «золотые» медалисты?
Конечно это Богдановская СШ. В 2017 году пять выпускников закончили ее с «золотой» медалью, в 2018 – два, в 2019 – три. За последние три года золотыми медалистами тут стали 22-30 процентов выпускников. И в этом году тоже есть претенденты на аттестат с отличием. И это при то, что школу сейчас посещает 131 ученик.
Где находится памятник «Три дуба»?
Памятник природы раньше входил в садово-парковый ансамбль усадьбы помещика Щита. Еще на окраине агрогородка установлены памятные знаки об археологическом памятнике «Городище». Рядом можно увидеть доисторические валы.
Какой из населенных пунктов Лунинетчины старше районного центра?
Лунин впервые упомянут в 1432 году.
Какой сельский совет в районе самый большой (по количеству жителей)?
По количеству жителей самым большим является Дворецкий, на его территории зарегистрировано 5631 человек. Их владения находятся в 2 агрогородках – Дворец и Любачин, и также в 13 деревнях.
А где больше всего мест боевой и воинской славы?
Их тут 12, что является символичным рекордом на Лунинетчине. Одно из них размещено недалеко от железнодорожного переезда около Мокрово, где шли жестокие бои красноармейцев с фашистами.