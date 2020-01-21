Мосты через Ясельду и Лань отремонтируют

На Брестчине 416 мостов и путепроводов общей протяженностью 16,5 километров. Подавляющее большинство сооружений (86 процентов) возведено четверть века назад и раньше.



«Бреставтодор» запланировал отремонтировать в этом году 8 объектов. В их числе мост через Ясельду, на 46-ом километре автодороги Р8 Лунинец — Пинск. Работы начнутся во втором квартале за счет кредитов банка. Во втором полугодии приступят к ремонту моста через реку Лань на автодороге М10 в Лунинецким районе. Финансирование будет вестись из республиканского дорожного фонда.