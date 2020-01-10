На РУПП «Гранит» подвели итоги работы за прошлый год

Большинство показателей являются максимальными за всю историю предприятия.

В 2019 году на «Граните» выпустили более 23 миллионов тонн нерудных строительных материалов, из которых свыше 15,6 миллионов тонн приходится на щебень. Объем вывезенных вскрышных пород составил 4,7 миллиона тонн.

Предприятие продало на экспорт 6,1 миллиона тонн нерудных материалов на сумму 50 миллионов долларов. В производство инвестировали почти 60 миллионов рублей, из них 48,4 — в оборудование и 10,8 — в строительно-монтажные работы.