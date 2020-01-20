Оказывать бытовые услуги запрещается

Без включения в Реестр бытовых услуг это делать нельзя.



Как пояснил заместитель председателя райисполкома Владимир Ковалевич, это предусмотрено законодательством и применяется с 1 июня 2015 года. Заявления на включение в указанный выше Реестр подаются на бумажном носителе путем личного обращения или по почте в городские, районные исполнительные комитеты, местные администрации районов г. Минска по месту регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя — в случае оказания бытовых услуг без объекта бытового обслуживания , или по месту нахождения объекта — при его наличии.



Дополнительную информацию можно получить по телефону 3-26-66 или по адресу: г. Лунинец, ул.Красная, 1, каб. 218, а таксма на сайте mintorg.gov.by.