Определен победитель первенства района по мини-футболу

Третий год подряд команда СШ №2 г. Лунинца стала победительницей первенства района по мини-футболу в программе спартакиады среды учащихся.

В заключительный день соревнований она одержала две победы – над СШ №2 г. Микашевичи (8:3) и СШ №1 г. Лунинца (7:1).

Серебряных наград удостоены учащиеся СШ №1 г. Микашевичи, бронзовых – СШ №1 г. Лунинца.

1 место — СШ №2 г. Лунинца

Лучшими игроками в своих командах стали Данила Рудник (СШ №1 г. Микашевичи), Алексей Кипцевич (СШ №1 г. Лунинец), Михаил Ковалевич (СШ №2 г. Лунинец), а лучшим игроком турнира признан Владислав Кныревич (СШ №2 г. Лунинец).

2 место — СШ №1 г. Микашевичи