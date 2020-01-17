От чего зависит пенсия предпринимателя? Разбираемся на примерах

Известно, что вычисление стажа работы для назначения пенсии осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь от 17.04.1992 г. «О пенсионном обеспечении». Входят ли сюда периоды предпринимательской деятельности, поинтересовались у начальника отдела пенсий и пособий комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Елены Кочурко:

— Входят, но при условии, что в течение этого времени осуществлялась уплата обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. Причем, имеет значение не только факт самой выплаты, но и размер дохода, из которого они выплачивались. Так, если после 1 июля 1998 г. среднемесячный фактический доход, из которого шли обязательные страховые взносы за календарный год, оказался ниже минимальной заработной платы, установленной законодательством, то в стаж работы для назначения пенсии будет зачислен период предпринимательской деятельности, определяемый с применением поправочного коэффициента. Рассчитывается он путем деления среднемесячного фактического дохода человека на среднеарифметическую величину минимальной заработной платы за соответствующий период уплаты страховых взносов. Таким образом, пенсия индивидуального предпринимателя зависит от доходов, из которых они платили обязательные взносы.

— Как это подтвердить?

— Справками о периоде уплаты обязательных страховых взносов в бюджет фонда, а с 1 июля 1998 г. до 1 января 2003 года — справками Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь соответствующего образца. После 1 января 2003 г. потребуются выписки из индивидуального лицевого счета застрахованного лица.

— Будет ли учитываться в стаж период, когда индивидуальный предприниматель выплачивал страховые взносы только в отдельных месяцах календарного года из минимального уровня зарплаты?

— Да, но с учетом поправочного коэффициента. Напомню, что до 1 августа 2002 года эта категория не подлежала обязательному социальному страхованию, и люди самостоятельно (по своему желанию) выплачивали деньги в бюджет фонда. Имела место выплата — в стаж работы включается, в противном случае — нет.

— Приведите примеры, пожалуйста?

— Индивидуальный предприниматель в 1997 году страховые взносы в бюджет фонда выплатил за апрель и май. Не зависимо от того, из какого дохода, в стаж работы для назначения пенсии и в расчет индивидуального коэффициента заработка будут зачислены эти два месяца.



Рассмотрим другую ситуацию. В 2017-ом предприниматель не платил страховые взносы с января и по апрель включительно, а в остальные месяцы делал выплаты, исходя из минимальной зарплаты — 265 рублей. Всего годовой доход, с которого уплачены взносы, составил 2120 рублей (265 руб. х 8 мес.). Разделив эту сумму на 12 месяцев, получаем среднемесячный доход — 176,7 рубля. Сейчас нужна среднеарифметическая величина минимальной заработной платы за 2017 год. Определяем ее, разделив 3154,42 рубля на 12 месяцев. Размер — 262,87 руб. Затем среднемесячный доход предпринимателя делим на эту величину — 176,7: 262,87 = 0,672. Результат — поправочный коэффициент. В конце концов, 12 месяцев (365 дней) умножаем на 0,672 = 8 месяцев 5 дней. 2017 года в стаж работы для исчисления пенсии будет зачислено 8 месяцев 5 дней. А вот период с января по апрель войдут в расчет индивидуального коэффициента зарплаты с нулевым значением.

— А если уплата страховых взносов была также в восьми месяцах, но из дохода, превышающего годовую минимальную зарплату — 3154,42 рубля?

— В стаж зачтется весь 2017 год.