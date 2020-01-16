Переговоры о поставках нефти продолжаются

Представителям антимонопольных ведомств Беларуси и России не удалось достигнуть договоренностей по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории нашей страны. Переговоры будут продолжены в ближайшее время.

Белорусская сторона предложила повысить торифы на 2020 год согласно с действующей методикой, утвержденной двумя регуляторами, а также договоренностями, достигнутыми в августе 2019 года. Было преложено повысить тариф на инфляционную составляющую (как это предусмотрено методикой), а также на недополученный в этом году объем выручки, чтобы компенсировать его в этом году. При этом с российской стороны возникли определенные вопросы по расчетам, проведенным ОАО «Гомельтранснефть»Дружба». Согласно с действующей методикой, вопрос о размере тарифов на транзит российской нефти и нефтепродуктов обязан быть решен органами в отрасли тарифного регулирования двух стран не позже 15 января. Если сделать это не удастся, решение должно быть принято 1 февраля