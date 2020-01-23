Пленум БРСМ собрал молодежь района

На XIV пленуме первый секретарь районной организации Ирина Шостак подвела итоги прошлого года и обозначила планы на текущий.

Кроме самих членов организации в мероприятии приняли участие второй секретарь Брестского областного комитета ОО «БРСМ» Максим Харитоник, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Игорь Горгун, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Ольга Калугина, председатель РО «Белая Русь» Людмила Казадаева и председатель районного совета ветеранов Надежда Лозицкая.

Второй секретарь Брестского областного комитета ОО «БРСМ» Максим Харитоник

Завершилось собрание награждением наиболее активных представителей молодежного движения.