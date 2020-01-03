По 28 февраля в Беларуси действует запрет на ловлю ментуза обыкновенного

Охрана данного вида рыбы связана с тем, что на продолжении зимних месяцев он нерестует в холодной, близкой к нулю градусов, воде. Ментуз встречается в бассейнах Западной Двины, Немана, Западного Буга, Днепра, Сожа, Припяти, озерах Браславской и Нарочанской групп. Рыба отдает предпочтение чистым водоемам с каменистым дном и холодной ключевой водой.

За каждую добытую особь в период запрета предусмотрено серьезное наказание: нарушитель компенсирует нанесенный природе урон в тройном размере и штраф от 20 до 50 базовых величин (БВ). Если сумма превысит 100 БВ, браконьерам угрожает уголовная ответственность.