Расписание праздничных служб на Крещение

В СВЯТОКРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОМ ХРАМЕ:
18 января, суббота:
8.30 – часы;
9.00 – литургия,
10.00 – панихида;
11.00 – крещение детей;
14.00 – великое освящение воды;
18.00 – великое повечерие и утреня.
19 января, воскресенье:
8.30 – часы;
9.00 – литургия;
11.00 – великое освящение воды;
12.30 – освящение проруби (озеро Бохоново);
18.00 – великая вечерня;
20 января, понедельник
10.00 – акафист.
В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ»:
18 января, суббота
8.00 – исповедь;
9.00 – божественная литургия;
11.00 – великое освящение воды;
16.00 – всенощное бдение.
19 января, воскресенье
9.00 – божественная литургия;
11.00 – великое освящение воды;
15.00 – совершение Таинства Крещения;
18.00 – молебен с акафистом.