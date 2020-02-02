РОЧС проводит пожарно-профилактическую работу

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Работники Лунинецкого РОЧС продолжают проводить пожарно-профилактическую работу в домовладениях социально уязвимых категорий граждан.

Так, в минувшую среду в составе смотровой комиссии Дворецкого сельисполкома спасатели посетили одиноко проживающих граждан и семьи, где дети признаны находящимися в социально опасном положении, в аг. Дворец. В ходе посещения инспектора обращали внимание на состояние печного отопления, электросетей и электрооборудования, условия проживания несовершеннолетних детей.

Работники РОЧС провели с хозяевами профилактические беседы, а с родителями поговорили о недопустимости оставления малолетних детей без присмотра, также внимание отцов заострили на проблеме курения в доме в состоянии алкогольного опьянения.

Во всех домах сотрудники РОЧС оставили инструкции-рекомендации по снижению риска возникновения пожаров и последствий от них.