Сколько лунинчане потратили в 2019 году?

Согласно с данными Главного статистического управления области, в прошлом году на Лунинетчине розничный товарооборот достиг 242,7 миллиона рублей, что на 4,6 процента больше, чем у предыдущем году.

Львиная доля — почти 84 процента — приходится на торговые организации и только 16,4 процента — на индивидуальных предпринимателей и физических лиц. У общем объеме продаж преобладали продукты питания, напитки и табачные изделия — 58,6 процента. Непродовольственные товары сформировали соответственно 41,4 процента объемов товарооборота.

Товарооборот в общественном питании нашего района составил 11,5 миллионов рублей, что на 2,6 процента меньше, чем в 2018 году.