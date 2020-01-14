«Снежный снайпер-2020» прошел без снега

Районный этап республиканского спортивно-массового мероприятия по биатлону прошел в Микашевичах на стадионе РФСК «Здоровье». В связи с погодными условиями бег на лыжах был заменен на кроссовый.



В первый день в лично-командных соревнований на старт вышли 50 участников из 8 школ. Ребята соревновались в трех возрастных группах. За каждый допущенный промах при стрельбе необходимо было преодолеть дополнительные 30 метров. Помощь в организации стрелковой части программы оказала Лунинецкая городская структура ДОСААФ.



В младшей группе (2008-2009 года рождения) — на дистанции 500 метров победителями стали Степан Хлуд и Ксения Яковчик из Полесской СШ. В средней (2006-2007 года рождения) — мальчики и девочки боролись на 800-метровой дистанции. На первую ступень пьедестала почета поднялись воспитанники Синкевичской СШ Александр Сыцевич и Анжелика Блинова. Старшие школьники (2004-2005 года рождения) вели борьбу на отрезке в 1000 метров. Недосягаемыми для соперников стали Дмитрий Атрашков (СШ №1 г. Микашевичи) и Александра Рудько (Синкевичская СШ).



В командном зачете победили представители Полесской СШ. На втором месте спортсмены Синкевичской СШ, на третьем — гимназии имени В. Недведского.



На следующий день борьба велась в эстафетных гонках. Здесь не было равных во всех группах воспитанникам Анатолия Кривульца и Анастасии Малой (Синкевичская СШ).