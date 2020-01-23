Соревнования по плаванию проходят в Лунинце

В бассейне «Дельфин» собрались юные спортсмены из Жабинки, Кобрина, Пинска, Пружан, Столина и Лунинца.

Во время торжественного открытия в среду участников приветствовала директор ДЮСШ Татьяна Симончик. На протяжении трех дней мальчишки и девчонки шести возрастных групп (2005-2010 года рождения) поведут борьбу на дистанциях от 50 до 800 метров. Они продемонстрируют свое мастерство в вольном стиле, в том числе на спине, брасе, баттерфляе, а также эстафетах. Приходите и поддержите юных спортсменов в четверг и пятницу с 10.00.