Стартовал афганский турнир

На этот раз на участие в мини-футбольном марафоне заявились 9 команд: «Базар», «Юна», «ЦРБ», «Микашевичи», «Вулька-1», «Мастер плюс», «Альянс», «Любань» и «Старт «.



Во время торжественного открытия, которое состоялось в спортивном зале СДЮШОР, участников соревнований приветствовал заведующий сектором Петр Хвостов. Он отметил, что турнир стартует в 20-й раз и от года к году приобретает большую популярность и в последнее время стал межрайонным. Это хорошая традиция в память о погибших земляках во время войны в Афганистане. Петр Евгеньевич пожелал бескомпромиссной борьбы, победы и только положительных эмоций. К его словам присоединился и председатель районной организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Николай Ковалец. По его просьбе память о погибших земляках почтили минутой молчания.



Открыли турнир «Микашевичи» и «Альянс». Матч завершился «дружеским» счетом — 6:6. Результаты следуюўіх поединков, состоявшихся в выходные: Юна — Вулька-1 (5:3), ЦРБ — Мастер плюс (5:2), Базар — Старт (3:1), Альянс — Любань (5:5), Мастер плюс — Альянс (4:5), Любань — Базар (3:6).



В субботу, 18 января, в спортивном зале СДЮШОР состоятся поединки Мастер плюс — Старт, Микашевичи — Любань, Юна — Базар, Вулька 1 — ЦРБ. Первая игра начнется в 12.00