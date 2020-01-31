Трудовые вопросы можно задать в райисполкоме

4 февраля 2020 года с 11:00 до 13:00 в здании Лунинецкого райисполкома (каб. 109) состоится совместная Выездная приемная граждан, осуществляемая Пинским межрайонным отделом Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Лунинецким районным объединением профсоюзов, по вопросам соблюдения законодательства об охране труда и иным трудовым вопросам
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