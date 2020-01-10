Турнир памяти Виктора Конопацкого прошел в Дятловичах

В двенадцатый раз собрались любители настольного тенниса, чтобы выяснить сильнейших в лично-командных соревнованиях, посвященных памяти погибшего во время войны в Афганистане Виктора Конопацкого.



Во время торжественно открытия турнира участников приветствовали бывшие воины-«афганцы» во главе с председателем районной организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Николаем Ковальцом.



В борьбу включились 6 команд. Несколько часов продолжались баталии. В результате победили теннисисты из Дворца. Второе место — у «Фемиды», третье — у хозяев.



В личном зачете не было равных Александру Михнюку ( «Дворец»). Серебряной награды удостоены Константин Песоций ( «Дятловичи»), бронзовой — Дмитрий Кузьмич ( «Дворец»).

