Турнир по мини-футболу состоялся в Лунинце

Традиционные соревнования по мини-футболу между учащимися и выпускниками прошли на базе средней школы №2. Победа досталась «старшей» команде.
Editor's Picks
-
Конкурс «Учитель года Республики Беларусь» прошел в ГДК
-
Третий тур конкурса «Учитель года» стартовал в ГДК
-
Есть вопрос? Звоните в «Телеприемную»!
-
Учащиеся Лунинетчины завоевали 31 диплом на олимпиадах
-
«Афганский» турнир по мини-футболу набирает обороты
-
Известны победители конкурса на лучшее новогоднее оформление
-
Крещенские купания прошли в Лунинце
-
Юбилей района совпал с заседанием хозактива и сессией райсовета
-
Четырнадцатая сессия райсовета
-
Стартовал афганский турнир