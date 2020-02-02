Турнир по мини-футболу состоялся в Лунинце

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Традиционные соревнования по мини-футболу между учащимися и выпускниками прошли на базе средней школы №2. Победа досталась «старшей» команде.

Лучшие игроки турнира