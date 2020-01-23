Учащиеся Лунинетчины завоевали 31 диплом на олимпиадах

Лунинетчина стала недосягаемой для сельских районов Брестской области по количеству наград, полученных на третьем этапе республиканской олимпиады по учебным предметам. Наши учащиеся установили своеобразный рекорд, завоевав 31 диплом! О юных знатоках и их педагогах беседуем с и.о. начальника отдела по образованию райисполкома Людмилой Ковшик:

— Не секрет, что Лунинецкий район всегда славился активным олимпиадным движением. Каждый год участники областных интеллектуальных соревнований доказывали, что им нет равных по таким предметам, как информатика, математика, химия, физика, языки… Имена наших воспитанников звучали в республике и на международной арене. Тем более приятно, что положительную тенденцию мы смогли не только сохранить, но и улучшить в этом учебном году.

— Полагаю, в число победителей по традиции попали гимназисты?

— Да. Но особенно порадовал тот факт, что награды привезли дети из сельских школ. Например, Большечучевичской — сразу два диплома (причем, второй степени), по одному — Богдановской, Дворецкой, Лунинской, Любанской и Полесской СШ, а также из микашевичской СШ №1. Среди городских учреждений образования безусловное первенство принадлежит представителям лунинецкой гимназии. На их счету — 12 дипломов. Кроме того, в общей копилке достижений есть еще одно — по финансовой грамотности. Превзошли свой прошлогодний олимпиадный показатель учащиеся средней школы №2 райцентра — они завоевали 8 наград. «Золото», «серебро» и «бронзу» привезли юные знатоки из микашевичской гимназии имени Владислава Недведского.

— Если уж затронули качество, то сколько всего дипломов высшей пробы?

— Три: по математике — у Дениса Чирца и Милены Короткой, которые учатся соответственно в Дворецкой ясли-сад-СШ и микашевичской гимназии, по химии — у лунинецкого гимназиста Дмитрия Назаренко. Наград немного меньшего достоинства — 8. Их обладателями стали учащиеся: гимназии райцентра — Алина Бача (математика) и Анастасия Стасюк (немецкий язык); СШ №2 г. Лунинца — Дмитрий Рудович (информатика) и Станислав Мелюх (технический труд), Большечучевичская СШ — Дарья Щетко (немецкий язык) и Арина Хоменя (биология), Лунинской — Марина Ильючик (обслуживающий труд), микашевичской гимназии — Тимофей Алексейчик (астрономия). Остальные 20 — это дипломы III степени. Среди награжденных отмечу Елизавету Цуба из микашевичской СШ №1 и Станислава Луда из лунинецкой СШ №2. Девушка продемонстрировала хорошие знания по русскому языку и литературе, а юноша — по географии. Замечу, что последний раз по этим предметам наши олимпиадники побеждали в 2017 году. Не меньше радости принес гимназист из райцентра Кирилл Костюченко, который третий год подряд возвращается домой с успешными результатами.

— Уверена, что во всех перечисленных достижениях есть и большой вклад учителей…

— Безусловно! Они у нас — талантливые, честные и преданные детям. Их профессионализм никогда не ставился под сомнение. Искреннее спасибо стоит сказать таким педагогом, как Ольга Рудько (Дворецкая школа), Раиса Синькевич и Владимир Зылевич (оба — Микашевичская гимназия), Юлия Кноп, Елена Емельянович и Алла Макарук (все — гимназия г. Лунинца), Иван Трегубов и Сергей Карпец (СШ №2 райцентра), Елена Лихтар и Ирина Грицкевич (Большечучевичская СШ), Наталья Ярмольчик (Лунинская). С первым существенным успехом поздравлю Елену Ярмольчик (Богдановская СШ), Наталью Ясеня (микашевичская СШ №1), Надежду Веренич (лунинецкая СШ №2). Подчеркну, что это — далеко неполный список замечательных педагогов, которые делают свою работу по зову сердца. Каждый из них заслуживает самых теплых слов. Искренние слова благодарности выражаю заведующей сектором дошкольного и общего среднего образования Наталье Ярохович. Она координирует олимпиадное движение, и занимается этим ответственно и с полной отдачей сил.

Беседовала Наталья Павлюкевич.