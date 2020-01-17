Учился ли Дед Мороз в школе?

Ответ на этот вопрос знают юные земляки, которые на зимних каникулах побывали на театрализованном представлении во Дворце Республики в Минске.



По словам председателя профкома УЗ «Лунинецкая ЦРБ» Татьяны Бобровник, группа членов профсоюза вместе с сыновьями и дочерьми стали свидетелями интересной сказки «Волшебная профессия». С восторгом малыши и взрослые следили за событиями на сцене, и сейчас могут рассказать, каким Дед Мороз был в детстве, как учился в школе, легко ли ему быть волшебником и совершать чудеса на Новый год.

— Подобные праздничные поездки организовываем постоянно, — подчеркнула Татьяна Петровна. — Организационные вопросы и финансы берем на себя. Впереди ждут новые, не менее интересные мероприятия.