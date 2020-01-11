В 2019 на Лунинетчине родились 637 младенцев

Чаще всего в прошлом году новорожденных называли София и Александр. Беседуем с начальником отдела ЗАГС райисполкома Светланой Яроцкой:

— Также популярными были: среди девочек — Анна, Полина, Дарья, Александра, Анастасия, Екатерина, Ксения и Валерия, а среди мальчиков — Дмитрий, Кирилл, Максим, Матвей, Артем, Роман, Ярослав и Даниил. Встречались необычные — например, Аглая, Айла, Ани, Илияна, Авенир, Аким. Случается так, что родители выбирают подобные имена, которые в написании отличаются одной буквой: «Божена» и «Бажена», или меняется окончание: «Артем» и «Артемий», «Игнат» и «Игнатий». Только однажды регистрировались такие привычные Надежда, Елена, Вячеслав, Павел. В прошлом году не появилась ни одной Ольги или Зои, Валерия или Иакова …



Из общего числа свидетельств о рождении 281 документ выдан в Лунинце, 124 — в Микашевичах. Среди сельских исполкомов в лидеры вышел Дворецкий (41). За ним следуют Лахвенский и Чучевичский (по 25 — в каждом), Вульковский (24), Бостынский и Лунинский (по 23), Синкевичский (21), Городокский и Дятловичский (по 15), Богдановский (12) и Рэдигеровский (8). Среди всех младенцев преобладали девочки: их — 340, а мальчиков — 297.

— Как оцените демографическую ситуацию в регионе?

— «Плюсует» только Лунинец. Всего в 2019-ом Лунинетчина потеряла 996 жителей. 269 ​​свидетельств о смерти выдали в отделе ЗАГС, 129 — в Микашевичском горисполкоме, 100 — Дворецком сельисполкоме, 79 — Лунинском, 62 — Лахвенском, 60 — Дятловичском, 58 — Бостынском, 57 — Вульковском, 53 — Синкевичском, 48 — Чучевичском, 38 — Городокском, 26 — Богдановском и 17 — Редигеровском. Больно осознавать, что в некоторых сельсоветах количество покойников в два-три, а то и в четыре раза превысило новорожденных.

— Будем надеяться, что положение изменится в лучшую сторону, так как семья и дети — большое счастье. Случались случаи, когда оно было двойным?

— Да. В прошлом году четверо наших землячек стали мамами сразу двоих малышей. Первенцу порадовались в 186 семья. Вторые по счету детки родились у 228-ми родителей, третьи — у 167-ми, четвертые — в 45-ти, пятые — в 5-ти, шестые — в 3-ех. Есть на Лунинетчине два адреса, где голос сыновей и дочек услышали в седьмой раз, и один — в 9-ый! Надо заметить, что в большинстве случаев оба новоиспеченных родителя являлись нашими соотечественников (587). На год по сравнению с 2018-м увеличился средний возраст: матери — 28, отцы — 31. Однако, не буду скрывать фактов, когда радость материнства постигла женщин в разные периоды их жизни. Так, 2 гражданки стали мамами в возрасте от 16 до 18 лет, 10 было совершеннолетних, 16 — те, кому исполнилось от 40 до 45-ти, 1 — от 45-ти до 50-ти. Что касается представителей сильной половины человечества, то назову самого молодого и взрослого. Статус «отец» получили два 18-летних юноши и один мужчина, старше 50 лет.

— Расскажите, сколько семей в прошлом году создали наши земляки?

— На Лунинеччине зарегистрировано 419 браков: в Лунинце — 272, в Микашевичах — 89. Девять раз вальс Мендельсона прозвучал для молодоженов в Лунинском сельисполкоме, по семь — в Богдановском, Городокском и Лунинском, шесть — в Чучевичском, по пять — в Вульковском и Дятловичском , по четыре — в Редигеровском и Дворецком, дважды — в Бостынском и Синкевичском.



О том, что официальную регистрацию отношений жители района считают ответственным шагом, свидетельствует их средний возраст: женщин — 28, мужчин — 30. Тем не менее, рамки этим не ограничиваются, и теплые чувства возникают как у молодых, так и пенсионеров. Четыре невесты вышли замуж до совершеннолетия. Только исполнилось 18 и одному жениху. Заветную печать в паспортах поставили 13 земляков, чей возраст перешагнул 60-летний рубеж.



Подавляющее количество новых семей создали белорусы. 20 браков зарегистрированы с иностранцами (в спутники жизни выбирали граждан России, Украины, Молдовы). К сожалению, 42 пары, которые не имели общих несовершеннолетних детей и имущественных споров, отменили официальные отношения. За переменой имени в отдел ЗАГС обратились 15 человек, за установлением отцовства — 63, усыновлением — 2. В общем, за 2019 год количество зарегистрированных актовых записей превысило две тысячи.

Беседовала Наталья Павлюкевич.