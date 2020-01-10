С февраля стартует технический осмотр машинно-тракторного парка района

Согласно решению райисполкома с 4 февраля по 19 июня в районе будет проходить годовой технический осмотр машинно-тракторного парка на предприятиях, в сельскохозяйственных организациях района независимо от форм собственности, а также частных владельцев, имеющих в собственности технику.



Цель обзора — определение технического состояния машинно-тракторного парка, проверка наличия у механизаторов соответствующих удостоверений, контроль за своевременностью прохождения медицинского осмотра и обеспечение безопасности дорожного движения, а также техники.



До начала проведения мероприятия руководители предприятий и сельскохозяйственных организаций, независимо от ведомств, подчиненности и форм собственности, обязаны зарегистрировать в секторе по надзору за техническим состоянием машин и оборудования все имеющиеся тракторы, самоходные, мелиоративные, дорожно-строительные машины, прицепы, полуприцепы и получить их государственные номерные знаки, технические талоны и другую необходимую документацию.



В день проведения технического осмотра до определенного времени вся имеющаяся техника должна быть предоставлена ​​комиссии. Каждый тракторист-машинист обязан иметь соответствующее удостоверение и медицинскую справку о состоянии здоровья, заверенную медицинской комиссией, и свидетельство о регистрации гражданской ответственности владельцев транспортных средств (страховое свидетельство);



Кроме того, необходимо заранее перечислить в районный бюджет на расчетный счет BY58AKBB36002210019070000000, лицевой счет 03002, ГУМФРБ по Брестской области, УНП 200676206, г. Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк» код банка AKBBBY2X госпошлину в размере: 0,3 базовой величины — за трактор и другую самоходную машину; 0,2 базовой величины — за тракторный прицеп и полуприцеп.

Вся неисправна или не предоставленная на технический осмотр техника сектором по надзору за техническим состоянием машин и оборудования будет запрещена к дальнейшей эксплуатации, а механизаторы, которые не прошли медицинский осмотр и не имеют соответствующих категорий в удостоверении, отстранены от работы.