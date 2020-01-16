В Пинском районе обнаружено более 100 снарядов

По информации УВД Брестского облисполкома, пинчанин сообщил в дежурную часть Пинского РОВД о том, что обнаружил предмет, похожий на миномётную мину, вблизи д. Вылазы.

На место происшествия незамедлительно выбыли правоохранители и военнослужащие саперно-пиротехнической группы, которые нашли еще 105 гранат, минометных мин и снарядов различных калибров.

Все боеприпасы времен Великой Отечественной войны были уничтожены.

УВД напоминает: если вы обнаружили боеприпасы, сохранившиеся с военных времен, незамедлительно сообщайте в милицию и ни в коем случае не прикасайтесь к ним!