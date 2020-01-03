В прошлом году на Лунинетчине ввели в эксплуатацию 4 станции обезжелезивания

На Лунинетчине ведутся планомерные работы по развитию системы водоснабжения населенных пунктов и улучшению качества питьевой воды.



Согласно с Директивой Президента, к 2025 году население должно быть стопроцентно обеспечено качественной питьевой водой. Станции обезжелезивания в нашем районе строятся в рамках подпрограммы «Чистая вода» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы, а также — преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.



По словам главного инженера КУП ВКГ «Лунинецкий водоканал» Виталия Гавриловича, в прошлом году на Лунинетчине построили и ввели в эксплуатацию 4 станции: в Язвинках, Лахве, Ракитно и Велуте. На станциях обезжелезивания установлено оборудование белорусского производства. Работы по проектированию, строительству, монтажу и наладке оборудования специалисты водоканала выполнили самостоятельно. Станции работают в автоматическом режиме. Информация о работе передается в диспетчерскую службу в режиме реального времени.



Вода, которая поднимается из артезианских скважин, поступает на станцию ​​обезжелезивания, где происходит ее аэрирование с последующей очисткой в ​​фильтрах обезжелезивания, после чего очищенная вода поступает населению.

— На постоянном контроле — качество воды, — продолжает разговор Виталий Гаврилович. — В аккредитованной лаборатории предприятия специалисты проверяют воду по нескольким показателям, один из них — содержание железа. После введения в эксплуатацию станций обезжелезивания в указанных населенных пунктах качество питьевой воды заметно улучшилось и содержание железа значительно сократилась и стало соответствовать нормам СанПиН 124 РБ99. Сейчас на Лунинетчине действуют 25 станций обезжелезивания.



Кроме этого, активными темпами ведется реконструкция часных сооружений в райцентре. В этом году завершили работы первого пускового комплекса, на стадии завершения — второй. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году.