В список лучших товаров Беларуси вошли и лунинецкого производства

Определены победители конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2019 года.



Лауреатами конкурса признаны 260 товаров, выпускаемых 168 организациями. Так, в номинации «Продовольственные товары» лауреатами стали 149 товаров 87 организаций. Среди них — зефир «Лимонно-мятный» производства филиала ОАО «Брестский пекарь» Лунинецкий хлебозавод.



В номинации «Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов» лучшими названы 30 товаров 26 организаций, а в номинации «Продукция производственно-технического назначения» — 77 товаров, выпускаемых 52 организациями. Лауреатами в этой номинации признан РУПП «Гранит» со щебнем из плотных горных пород фракции 10-20 миллиметров.