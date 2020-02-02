В Вооруженных Силах продолжаются мероприятия по проверке боевой готовности

В подразделениях Вооруженных Сил, подвергаемых проверке, начались мероприятия по приему военнообязанных. Для доукомплектования воинских частей и подразделений призываются около 50 военнообязанных.

Подразделения механизированных бригад, привлекаемых к проверке, совершают марши на полигоны комбинированным способом. Прибыв в указанные районы, личный состав выполнит комплекс мероприятий по инженерному оборудованию, маскировке позиций, развертыванию полевого лагеря и подготовке к проведению занятий по боевому слаживанию, в том числе и с боевой стрельбой.