ВИЧ: 14 новых случаев за год

По данным официальной статистики на начало января на Брестчине зарегистрировано 1649 ВИЧ-инфицированных, из которых — 907- жители Пинска, 333 — областного центра, 161 — Баранович, 117 — жители нашего района. Всего за период наблюдения (ведется с 1987-го) на Лунинетчине выявлены 145 случаев заболевания. Это в 1,5 раза выше среднего показателя в области.

За прошлый год в регионе зафиксировано 14 новых пациентов с положительным ВИЧ-статусом. Из общего количества заболевших горожан — 101 мужчина и 44 женщины. Как и раньше от вируса иммунодефицита чаще страдают люди в возрасте 15-49 лет. Преобладающее большинство — 95 человек — заразились при половых контактах, остальные — при инъекционном введении наркотических веществ. Из 141 ВИЧ-инфицированного — 107 горожане и 38 сельских жителей. За весь период от матерей с положительным статусом родили 8 младенцев. Все они сняты с диспансерного учета с диагнозом «Здоров».

Необходимую консультацию по вопросам наркомании и ВИЧ-инфекции можно получить по телефону: 2-46-52 — в районном центре гигиены и эпидемиологии, у наркологов и инфекционистов соответственно 2-42-38 и 2-42-64 — в Лунинце, 36-671 и 6-65-40 — в Микашевичах.

Добровольно, анонимно,без направления и бесплатно обследоваться на ВИЧ можно в любом медицинском учреждении нашего региона, где осуществляется забор крови из вены. Время работы: 8.00–19.00 — районная поликлиника (ул. Красная, 100, каб. 60) и филиал №1 «Микашевичская больница» (Первомайская, 18, каб. 19), 08.00–15.00 — все амбулатории.

Виталий Дегтярев,

главный государственный санитарный врач района