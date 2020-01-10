Ввели новые правила по ввозу товаров из-за границы

С 1 января в Беларуси действуют новые правила по ввозу товаров для личного пользования: снижена таможенная пошлина за перевес посылок, а для некоторых граждан сократили лимиты.

Месячные нормы лимитов сокращены для тех, кто страдает определенными заболеваниями. В 2019 для данной категории граждан была установлена норма в 500 евро и 31 килограмм. Белорусов, которые страдают заболеваниями, освободили от уплаты таможенных платежей за медицинское оборудование и продукты питания. С нового года лимиты сократили до 200 евро. Лимиты по весу остались прежними.

С 2020 года также сократили в два раза пошлину за перевес посылок из-за границы. За перевес товаров при перевозе через границу пошлина осталась прежней — 30% с превышения стоимости или весовой нормы.

Сейчас месячная норма посылок из-за границы составляет 200 евро. При этом стоимость одного почтового отправления не может превышать 22 евро.