Выбираем профессию: академия МВД приглашает абитуриентов

Лунинецкий РОВД проводит отбор кандидатов для поступления на учебу в Академию и Могилевский институт МВД Республики Беларусь на 2020 год.



Абитуриентами могут стать молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. Срок обучения (4 года) засчитывается в срок службы. Курсанты освобождаются от службы в армии. Им бесплатно предоставляются:

благоустроенное общежитие и коммунально-бытовые услуги;

трехразовое питание, форменная одежду и обувь;

обучение правилам рукопашного боя;

медобслуживание, стоматологическая помощь, лечение в госпитале МВД;

государственное страхование служебной деятельности.

Зачисление осуществляется по конкурсу (сумма баллов сертификатов ЦТ по обществоведению, иностранному языку, белорусскому (русскому) языку и среднего балла аттестата).



Обучение в вузах МВД:

высшее юридическое образование с присвоением квалификации «юрист»;

присвоение первого офицерского звания «лейтенант милиции»;

гарантированное первое рабочее место после окончания обучения;

возможность обучения на курсах подготовки водителей категории «В»;

право выхода на пенсию через 20 лет службы;

возможность строительства жилья на льготных условиях;

карьерный рост.

Документы для формирования личного дела необходимо предоставить до 15 апреля 2020 года в отдел кадров РОВД.



За подробной информацией обращайтесь по адресу: г. Лунинец, ул. Красноармейская, 4, каб. № 30 или по тел .: 3-21-63, моб. 8- (029) -715-55-05, 358-80-34 (велком).