Хотите открыть свое дело? Можно получить субсидии

Если вы оказались без работы, но хотите организовать собственное дело, можем оказать финансовую поддержку в виде субсидии.



Они предоставляются на организацию предпринимательской деятельности в форме индивидуального предпринимательства, частного унитарного предприятия, крестьянского (фермерского) хозяйства, а также ремесленной деятельности или по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. Денежные средства выделяются безработным. Кандидаты должны достичь 18-летия, не иметь нарушений, и в течение одного месяца не смогли трудоустроиться на подходящую работу или зарегистрировались в качестве безработных после прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации по направлению нашего управления.



Финансовая поддержка оказывается в размере 15-кратной величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на дату заключения соответствующего договора, а в случае предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок, — 20-кратной величины. Желающим необходимо подать заявление и технико-экономическое, в том числе финансовое, обоснование (бизнес-план).



Субсидии используются на приобретение оборудования, инструментов, машин и механизмов, сырья, материалов, оплату услуг, а также на другие цели, связанные с организацией. Повторно финансовая поддержка не оказывается.



Более подробную информацию можно получить в отделе по занятости: г. Лунинец, ул. Фрунзе, 6, тел. 3-37-25 (с понедельника по пятницу — с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).



Ирина Семенченко,

начальник управления по труду,

занятости и социальной защите райисполкома.