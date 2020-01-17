Юбилей района совпал с заседанием хозактива и сессией райсовета

В знаменательные дни, когда Лунинецкий район отмечает свой 80-летний юбилей, в городском Доме культуры прошло заседание хозяйственного актива и 14-й сессии районного Совета депутатов 28 созыва.

В фойе организаторы оформили разные выставки – от литературной до гастрономической. Внимание привлекали стенды с книгами по истории региона, фактами и фотоснимками прошлых лет. Также было много желающих попробовать продукцию местных производителей – ОАО «Лунинецкий молочный завод», филиала «ЗПК «Полесье» райпо и хлебозавода.

В состав президиума, кроме председателей райисполкома Александра Пачко и райсовета Виктора Рафаловича, пригласили гостей из Бреста: главного врача центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Елену Ильяшеву, начальника главного управления по здравоохранению Виктора Михайловского, начальника управления механизации комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Виктора Денисюка, а также депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолия Насеню.