За помощью — к депутату

В общественной приёмной районной организации РОО «Белая Русь» провел приём граждан депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Насеня.

Первым было коллективное обращение: некоторые владельцы гаражей в Лунинце недовольны работой председателя кооператива «Большой». Проблема далеко не новая и очень хорошо известна местным властям. Решить ее лунинчане пробовали даже с помощником Президента по Брестской области Анатолием Маркевичем. Народный избранник пообещал более детально разобраться в этом вопросе и дать ответ.

«Обещают, но не делают» — такое отношение работников ЖКХ на протяжении года вынудило лунинчанку обратиться к депутату. Когда же ждать ремонта крыши на доме по улице 50 лет Октября, 9? Ответ будет дан после разбирательства проблемы.

Также к Анатолию Насене обратились земляки с просьбами трудоустройства, дополнительной остановки автобусов по маршрутам Лунинец — Дубовка и Лунинец — Богдановка, содействия в снесении пристройки к гаражу по улице Железнодорожная и др.