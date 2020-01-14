Задать вопросы руководству района можно по субботам

По субботам, с 9.00 до 12.00 часов, в каждом городском и районном исполнительном комитете работает «прямая телефонная линия», позвонив на которую по нижеуказанным телефонам можно задать волнующие вопросы руководству городских и районных исполнительных комитетов или председателям городских и районных Советов депутатов.

Лунинецкий райисполком (01647) 3 13 70 Барановичский горисполком (0163) 42 49 74 Брестский горисполком (0162) 21 03 86 Пинский горисполком (0165) 31 60 63 Барановичский райисполком (0163) 41 38 31 Березовский райисполком (01643) 2 22 41 Брестский райисполком (0162) 21 36 15 Ганцевичский райисполком (01646) 2 13 41 Дрогичинский райисполком (01644) 3 12 50 Жабинковский райисполком (01641) 2 52 30 Ивановский райисполком (01652) 2 27 03 Ивацевичский райисполком (01645) 9 11 50 Каменецкий райисполком (01631) 2 12 43 Кобринский райисполком (01642) 2 19 00 Ляховичский райисполком (01633) 6 05 65 Малоритский райисполком (01651) 6 17 34 Пинский райисполком (0165) 31 70 09 Пружанский райисполком (01632) 9 03 14 Столинский райисполком (01655) 6 06 74