Задать вопросы руководству района можно по субботам

in Прамая лінія

По субботам, с 9.00 до 12.00 часов, в каждом городском и районном исполнительном комитете работает «прямая телефонная линия», позвонив на которую  по нижеуказанным телефонам можно задать волнующие вопросы руководству городских и районных исполнительных комитетов или председателям городских и районных Советов депутатов.

Лунинецкий райисполком (01647) 3 13 70
Барановичский горисполком (0163) 42 49 74
Брестский горисполком (0162) 21 03 86
Пинский горисполком (0165) 31 60 63
Барановичский райисполком (0163) 41 38 31
Березовский райисполком (01643) 2 22 41
Брестский райисполком (0162) 21 36 15
Ганцевичский райисполком (01646) 2 13 41
Дрогичинский райисполком (01644) 3 12 50
Жабинковский райисполком (01641) 2 52 30
Ивановский райисполком (01652) 2 27 03
Ивацевичский райисполком (01645) 9 11 50
Каменецкий райисполком (01631) 2 12 43
Кобринский райисполком (01642) 2 19 00
Ляховичский райисполком (01633) 6 05 65
Малоритский райисполком (01651) 6 17 34
Пинский райисполком (0165) 31 70 09
Пружанский райисполком (01632) 9 03 14
Столинский райисполком (01655) 6 06 74