Задать вопросы руководству района можно по субботам

По субботам, с 9.00 до 12.00 часов, в каждом городском и районном исполнительном комитете работает «прямая телефонная линия», позвонив на которую по нижеуказанным телефонам можно задать волнующие вопросы руководству городских и районных исполнительных комитетов или председателям городских и районных Советов депутатов.
|Лунинецкий райисполком
|(01647)
|3 13 70
|Барановичский горисполком
|(0163)
|42 49 74
|Брестский горисполком
|(0162)
|21 03 86
|Пинский горисполком
|(0165)
|31 60 63
|Барановичский райисполком
|(0163)
|41 38 31
|Березовский райисполком
|(01643)
|2 22 41
|Брестский райисполком
|(0162)
|21 36 15
|Ганцевичский райисполком
|(01646)
|2 13 41
|Дрогичинский райисполком
|(01644)
|3 12 50
|Жабинковский райисполком
|(01641)
|2 52 30
|Ивановский райисполком
|(01652)
|2 27 03
|Ивацевичский райисполком
|(01645)
|9 11 50
|Каменецкий райисполком
|(01631)
|2 12 43
|Кобринский райисполком
|(01642)
|2 19 00
|Ляховичский райисполком
|(01633)
|6 05 65
|Малоритский райисполком
|(01651)
|6 17 34
|Пинский райисполком
|(0165)
|31 70 09
|Пружанский райисполком
|(01632)
|9 03 14
|Столинский райисполком
|(01655)
|6 06 74