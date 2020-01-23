Зарплаты бюджетников по-новому

С начала года изменена система оплаты труда работников бюджетных организаций. О нововведениях рассказывает начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Ирина Семенченко:

— Существенные перемены предусмотрены Указом Президента Республики Беларусь от 18 января 2019 г. №27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций». Но сразу подчеркну, что они не коснулись размеров заработной платы. Сейчас оплата производится на основе тарифной системы, которая включает в себя базовую ставку и 18-разрядную сетку. Сама структура зарплат включает: оклад, стимулирующие (надбавки, премии) и компенсирующие (доплаты) выплаты. А именно — надбавки и доплаты, предусмотренные законодательными актами и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь (например, за работу на условиях контрактной формы найма, или научную степень и ученое звание; доплаты за сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные и выходные дни, за работу с вредными и опасными условиями, др.); надбавка за стаж (до 5 лет — 10 процентов, от 5 до 10 — 15, от 10 до 15 — 20, от 15 лет и более — 30 процентов); премия.



Также Указом предусмотрены единовременная выплата на оздоровление, принадлежащей работнику, как правило, при выходе на рабочий отпуск из расчета 0,5 оклада; оказание материальной помощи в связи с непредвиденными материальными затруднениями. При этом конкретные размеры, а также порядок и условия их выплаты определяются положениями, которые утверждают руководители бюджетных организаций.



Кроме того, расширены права руководителей государственных органов и бюджетных организаций по установлению надбавок и доплат работникам с учетом отраслевой специфики и результатов работы в пределах средств, выделенных из бюджета на оплату труда, а также средств, полученных от осуществления деятельности, приносящей доходы, и из других источников, не запрещенных законодательством.



Замечу, что с целью упрощения расчетов зарплат из их состава исключены различного вида коэффициенты и повышения, сокращено количество компенсирующих и стимулирующих выплат путем объединения нескольких в одну. Таким образом, возможное снижение должно быть компенсировано путем установления других выплат, конкретные размеры которых отличает руководитель.



Записала Наталья Павлюкевич.