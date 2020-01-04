Житель Микашевич незаконно перевозил более 110 000 пачек сигарет

Житель Микашевич, который не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, перевозил 117 987 пачек сигарет с фильтром «Фэст» производства ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», но был задержан сотрудниками РОВД.



Общая стоимость коммерческой партии товара составляет 120346,74 рубля. Сигареты находились в металлических контейнерах. Документов, подтверждающих легальность приобретения табачных изделий, с целью дальнейшей реализации и получения дохода, у перевозчика отсутствовали. В отношении гражданина был составлен протокол по части 1-1 статьи 12.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.



Экономический суд Брестской области рассмотрел его вместе с приложенными материалами и за совершенное противоправное действие назначил жителю Микашевич административное взыскание в виде штрафа в размере 50 базовых величин (1275 рублей) с конфискацией табачных изделий и 8 металлических контейнеров, в которых находился изъятый ​​товар.



Судебное постановление вступило в законную силу. Административное взыскание выполнено правонарушителем добровольно в полном объеме.