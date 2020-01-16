ЖКХ — 80 лет. Немного интересных фактов о коммунальной службе

Сегодня, 15 января, Лунинецкое ЖКХ отмечает 80-летний юбилей. В этот день 1940 года был создан отдел коммунального хозяйства районного Совета трудящихся. Тогда его называли райкомхоз. В июле 1941-го в связи с временной оккупацией территории БССР немецко-фашистскими захватчиками он приостановил свою деятельность и возобновил ее через три года.

Коммунальная служба неоднократно меняла название, с января 2001-го зарегистрировано Коммунальное унитарное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Лунинецкое ЖКХ». Но от смены названия суть деятельности не менялась. Сегодня ЖКХ — это большое предприятие, которое решает важнейшие задачи по обеспечению жизнедеятельности города.

Рассказываем, какие изменения произошли в последние два года.

Отопительный сезон и не только

При подготовке к холодам проведен большой объем работ. Заменили 4 котла — в Бостыни, Лунине, Красной Воле и Дятловичах. Общая протяженность тепловых сетей — 163 километра, большая часть из них заменена на «пи-трубы». В прошлом году соответствующие работы проведены на участке 7,8 километра. В райцентре заменили 4 теплообменника, что значительно улучшило качество оказания услуг по подаче горячей воды. Что касается уличного освещения, то в Лунинце заменен 200 светильников на более современные диодные. Реализуя мероприятия, направленные на экономию энергоресурсов, доведенный показатель по энергосбережению выполнен.

Обращения за помощью в коммунальную службу

За прошлый год на единый номер 115 поступило свыше 12 тысяч звонков! Специалисты принимают заявки от населения, регистрируют их, отправляя в компьютерную базу, а затем для выполнения — специалистам. Фиксируется время подачи заявки и время ее выполнения. Ведется также мониторинг качества оказания услуг. Это помогает не только контролировать, но и вносить коррективы в планирование дальнейшей деятельности, так как, исходя из поступающих жалоб, можно анализировать слабые места как работы, так и состояние домов, инженерных коммуникаций и прочее. Вместе с тем, общее количество письменных обращений сократилось. Когда в 2018 году их было 208, то в прошлом году — 191. В основном лунинчане жаловались на неудовлетворительное состояние крыш, горячей воды, системы теплоснабжения, канализации, содержания улиц.

Оплата коммунальных услуг

На 1 января 2019-го задолженность составляла 127 тысяч рублей, то на начало этого года — 170 тысяч. Только за прошлый год неплательщикам направлено более 4,5 тысяч предупреждений и исполнительных листов, 230 абонентов отключены от коммунальных услуг, трое — выселены, в ближайшее время такой же вердикт ждет еще 6 квартиросъемщиков. В этом году до неплательщиков попытаются «достучаться» с помощью автодозвона и СМС-сообщений.

Что сделано за последнее время в плане модернизации

Проводимые мероприятия в плане благоустройства в течение многих лет выводят Лунинец в число самых чистых городов Брестчины. В 2018-м снова попали на пьедестал в областном конкурсе: удостоены второго места и денежной премии в размере 2000 базовых величин. В прошлом году за эти деньги приобрели два автомобиля — для тепличного хозяйства и аварийной ЖЭСа. Под особым вниманием всегда находится санитарная очистка, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов. Этой услугой охвачено 100 процентов городского населения и 96 процентов — сельского. За последние два года парк пополнили 4 мусоровоза емкостью от 10 до 18 кубометров, что позволило улучшить качество оказания услуг и снизить затраты.

Благоустройство

В прошлом году проведен большой объем работ по подготовке к празднованию 570-летнего юбилея Лунинца и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Новый вид имеют зеленая зона на площади Ленина, клумбы возле памятника погибшим воинам-афганцам, сквер на Привокзальной площади. Привлекательными красками засияли клумбы и рядом с Домом Советов. Приобретена сцену для проведения праздников и районных мероприятий. Год от года растут объемы тепличное хозяйство. Теперь здесь предлагают 18 видов рассады. Это не только цветы, но и кустарники. Всего же за прошлый сезон руками озеленителей было высажено их около 180 тысяч.