10 школьников Лунинетчины

отправятся в конце марта — начале апреля на заключительный этап республиканской олимпиады по учебным предметам.

Встреча-напутствие состоялась сегодня в районном исполнительном комитете.

Школьников и их преподавателей приветствовала заместитель начальника отдела по образованию Людмила Ковшик, специалисты отдела, руководители ресурсных центров по учебным предметам.

Ребята и учителя поделились своими «секретами» подготовки, определили, где нужна помощь и в каком объеме.

Итоговые олимпиады пройдут в разных городах. Лунинчан будут ждать Мозырь, Витебск, Минск, Пинск, Гомель, Орша и Могилев. Пожелаем удачи и заслуженных наград!