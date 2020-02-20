Основы пожарной безопасности усвоили посетители клуба «САМИ» местного филиала ТЦСОН

Посетителей клуба «САМИ» микашевичского филиала ТЦСОН познакомили с основами безопасной жизнедеятельности.

Интересно и познавательно прошла встреча посетителей клуба молодых инвалидов «САМИ» филиала ТЦСОН с сотрудниками РОЧС – начальником Эдуардом Санюковичем и специалистом Геннадием Кулешом.

В простой и доступной форме гости рассказали об основах безопасной жизнедеятельности, подкрепив свой рассказ видеофильмом, яркими буклетами и памятками, другими наглядными пособиями. Завершилось мероприятие составлением пословиц-наставлений об угрозах, которые может таить в себе огонь, вода и т.д.