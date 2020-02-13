А вы заплатили налог за владение собаками?

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Лунинецкому району информирует, что хозяева собак обязаны платить налог за владение собаками.

Ставка устанавливается в размере 0,15 базовой величины за календарный квартал, за исключением пород собак, включенных в перечень потенциально опасных пород, ставка за владение которыми устанавливается в размере 1,5 базовой величины.

Уплата налога за владение собаками производится плательщиками путем внесения сумм налога организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, одновременно с внесением платы за пользование жилым помещением (платы за жилищно-коммунальные услуги).

От налога за владение собаками освобождаются:

— инвалиды по зрению, владеющие собакой-поводырем;

— ветераны, инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

— инвалиды I и II группы;

— неработающие пенсионеры, достигшие возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях, владеющие не более чем одной собакой, при отсутствии регистрации по месту их жительства трудоспособных лиц, за исключением военнослужащих срочной военной службы, граждан, направленных на альтернативную службу, а также лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы (при наличии подтверждающих документов);

— проживающие в одноквартирных или блокированных жилых домах, в случае если собака не используется в предпринимательской деятельности

Людмила РУДЬКО, начальник управления налогообложения физических лиц ИМНС Республики Беларусь по Лунинецкому району.