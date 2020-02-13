«Безопасный» брейн-ринг

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Мероприятия четвертого этапа республиканской акции «Безопасность – в каждый дом!» прошли в стенах Лунинецкого государственного политехнического профессионально-технического колледжа.

В брейн-ринге приняли участие две команды учащихся — «Икорка» и  «Огнеупорные». Ребята поборолись  в  конкурсе «Где логика?», который вызвал особый интерес среди участников, а также в разгадывании пословиц на противопожарную тематику. В результате напряженной борьбы со счетом 13:8 победили «Огнеупорные».

Паузы в конкурсе были заполнены музыкальными номерами, также для ребят организовали просмотр видеофильма на противопожарную тематику.

Все участники награждены сладкими подарками, а также наглядно-агитационной продукцией от МЧС.