«Безопасный» брейн-ринг

Мероприятия четвертого этапа республиканской акции «Безопасность – в каждый дом!» прошли в стенах Лунинецкого государственного политехнического профессионально-технического колледжа.

В брейн-ринге приняли участие две команды учащихся — «Икорка» и «Огнеупорные». Ребята поборолись в конкурсе «Где логика?», который вызвал особый интерес среди участников, а также в разгадывании пословиц на противопожарную тематику. В результате напряженной борьбы со счетом 13:8 победили «Огнеупорные».

Паузы в конкурсе были заполнены музыкальными номерами, также для ребят организовали просмотр видеофильма на противопожарную тематику.

Все участники награждены сладкими подарками, а также наглядно-агитационной продукцией от МЧС.