Быстрее амфибий!

На базе бассейна РУПП «Гранит» прошли традиционные соревнования по плаванию среди воспитанников гимназии им. В.И. Недведского, а также их родителей. В заплывах на 25 метров приняли участие учащиеся 4-8 классов, а также девушки 9-11 классов. Юноши 9-11 классов и папы состязались на 50-метровых дорожках.

У девочек младшей группы тройку призеров составили Дарья Блошкина, Александра Заночкина и Анна Случак, а у средней возраста – Дарья Воробей, Марта Литвинко и Полина Давыдкова. А вот у старшеклассниц турнирную таблицу возглавили Александра Кустрей, Алевтина Котович и Снежана Лагун.

У мальчиков-младшеклассников в этот раз вне конкуренции оказались Андрей Горбат, Владислав Якушевич и Илья Назарчук. Призовые места в средней групп распределились между Александром Табула, Егором Сычевичем и Данилой Тугумовым, а в старшей группе – между Марком Литвинко, Даниилом Зинченко и Вадимом Прокоповичем.

Нешуточная борьба развернулась межу отцами, победу в которой одержал Сергей Давыдков. На втором и третьем местах разместились Анатолий Наумович и Виталий Климков. Завершилось первенство смешанной эстафетой, в которой самой быстрой стала команда старшей группы.