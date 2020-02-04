Что на Лунинетчине думают о комиссии за наличные платежи?

С 1 января «Белпочта» стала брать комиссию за прием через кассы платежей от населения. А недавно и банковские учреждения ввели или увеличили вознаграждение за аналогичные услуги. Как к такой новости отнеслись наши земляки? Поинтересовались у жителей Микашевич.

Заведующая библиотеки Оксана Маркевич:

— Несколько лет назад сын стал студентом. Именно в тот период наша семья не только научилась пользоваться интернет-банкингом, инфокиосками и платежными карточками, но и начала активно использовать их в повседневной жизни, что очень удобно. Несмотря на это не могу не высказать свое мнение о комиссии, размер которой должен быть пропорционален сумме основного платежа.

А пока для пенсионеров, людей с ограниченными возможностями и других категорий малообеспеченных граждан эта «добавка» станет очень накладной. Особенно там, где планируется брать вознаграждение за каждый платеж.

Например, за одновременную оплату услуг мобильной связи и «Белтелекома» придется отдать в зависимости от банка кроме основной суммы еще от 4 до 10 рублей. А это — весьма ощутимо для кармана!

Продавец частного павильона Надежда Прокопович:

— На заслуженном отдыхе уже восьмой год, но продолжаю работать. Как бывший банковский работник, полностью поддерживаю нововведение, которое должно подтолкнуть всех быстрее переходить на безналичный расчет. Это ведь так удобно! Сама много лет пользуюсь картой и большинство покупок оплачиваю ей. Потому рекомендую: не бойтесь и осваивайте новые технологии.

Киоскер «Белсоюзпечати» Нина Лусевич:

— Это нововведение — еще одна непопулярная попытка ускорить переход населения на безналичную систему оплаты. Многие земляки, а среди них немало представителей старшего поколения, по прежнему отдают предпочтение банкам и почте. Возможностью платить без комиссии при помощи интернета или мобильного банкинга многие не пользуются: одни — не умеют, другие — не доверяют этой системе оплаты или боятся ошибиться. Для таких людей введение или повышение комиссии за платежи стало «болезненным». Хорошо, если человек встречает старость среди детей и внуков, которые возьмут на себя эти заботы. А что делать малообеспеченным или одиноким людям?

Пенсионерка Мария Клевжиц:

— Благодаря многолетнему стажу на железной дороге, пенсия у меня достойная. Однако я не собираюсь отдавать ежемесячно значительные суммы в качестве комиссии за осуществление платежей в кассе. Пока не решила, что буду делать. Скорее всего начну осваивать интернет-банкинг. Он у меня уже давно есть. Но не использовала , потому что больше доверяю бумажным носителям.

Пенсионерка Татьяна Кмита:

— Зарплаты у нас с мужем были небольшие, потому в молодости научились планировать расходы. Вот и теперь рассчитываем на месяц вперед семейный бюджет: при наших пенсиях нужно беречь каждую копейку. В том числе, и ту, которую собираются с нас брать за осуществление платежей через банковские кассы. Разве же это правильно, если при абонентской плате мобильному оператору в 3 рубля 19 копеек придется заплатить еще 5 рублей сверху финансовому учреждению!

Специально покупать компьютер для расчетов через интернет-банкинг — это не выход. Как, к слову, и приобретение смартфона — до сих пор пользуюсь обычным кнопочным мобильником. Потому в такой ситуации — одно из двух решений: «переходить» на инфокиоск или «подключать» к оплате детей.