Чтобы продавать в Лунинце цветы, надо заплатить

В связи с наступающим праздником 8 Марта инспекция МНС Республики Беларусь по Лунинецкому району напоминает.

Физические лица в соответствии с нормами статьи 1 Гражданского Кодекса Республики Беларусь вправе без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей осуществлять реализацию продукции цветоводства.

СПРАВОЧНО:

к продукции цветоводства относятся не только сами цветы, но и их луковицы, клубни, корневые клубни, клубнелуковицы, розетки корней цветов, рассада цветов, цветы срезанные и цветочные бутоны свежие, цветы в горшках, цветочные бутоны, включая букеты, венки и т.п., семена цветов (однолетних, двулетних) и т.д.

Такую реализацию физические лица вправе осуществлять на торговых местах на рынках и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах. Если реализация продукции цветоводства будет осуществляться иными способами (через Интернет, по каталогам, объявлениям путем доставки или курьером и т.п.), то при такой реализации физическое лицо обязано зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

При реализации продукции цветоводства на торговых местах на рынках и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах физические лица обязаны уплатить единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в порядке, предусмотренном главой 33 Налогового Кодекса Республики Беларусь.

Для уплаты единого налога необходимо до начала торговли в инспекцию МНС по месту жительства представить письменное уведомление с указанием вида реализуемых товаров и периода реализации. На основании представленного уведомления налоговый орган исчислит причитающийся к уплате единый налог.

Ставка единого налога

на территории г. Лунинца и Лунинецкого района установлена решением Брестского областного Совета депутатов от № 218 от 16.12.2016 (с изменениями и дополнениями) в размере 29.28 рублей за месяц.

С.Я. Черкас,

главный государственный налоговый инспектор

управления налогообложения физических лиц

инспекции МНС РБ по Лунинецкому району