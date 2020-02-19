Чтобы продавать в Лунинце цветы, надо заплатить

В связи с наступающим праздником 8 Марта инспекция МНС Республики Беларусь по Лунинецкому району напоминает.
Физические лица в соответствии с нормами статьи 1 Гражданского Кодекса Республики Беларусь вправе без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей осуществлять реализацию продукции цветоводства.
Такую реализацию физические лица вправе осуществлять на торговых местах на рынках и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах. Если реализация продукции цветоводства будет осуществляться иными способами (через Интернет, по каталогам, объявлениям путем доставки или курьером и т.п.), то при такой реализации физическое лицо обязано зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.
При реализации продукции цветоводства на торговых местах на рынках и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах физические лица обязаны уплатить единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в порядке, предусмотренном главой 33 Налогового Кодекса Республики Беларусь.
Для уплаты единого налога необходимо до начала торговли в инспекцию МНС по месту жительства представить письменное уведомление с указанием вида реализуемых товаров и периода реализации. На основании представленного уведомления налоговый орган исчислит причитающийся к уплате единый налог.
С.Я. Черкас,
главный государственный налоговый инспектор
управления налогообложения физических лиц
инспекции МНС РБ по Лунинецкому району