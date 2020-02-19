Депутат Палаты представителей Анатолий Насеня ведет прием

За помощью к народному избраннику обратились несколько лунинчан со своими проблемами. Все они взяты на контроль.
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