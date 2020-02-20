Единый день безопасности: мастер-классы и квест

Ежегодно, с 20 февраля по 1 марта в Беларуси проходит Единый День безопасности. Цель – привлечь внимание общественности к проблеме гибели людей от внешних причин.

По словам председателя районной организации Белорусского Общества Красного Креста Татьяны Коцуба, запланированы различные мероприятия, направленные на обучение населения навыкам оказания первой помощи, безопасному поведению дома и в общественных местах, а также на профилактику травматизма.

В программе Единого дня безопасности – мастер-классы по первой помощи, проведение профилактических мероприятий для одиноко проживающих пожилых граждан, людей с инвалидностью, подопечных медико-социальной службы Красного Креста «Дапамога». Волонтеры отряда быстрого реагирования запланировали квест по знаниям о деятельности БОКК.