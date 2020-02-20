“Экзамен” по спортивному мастерству

держали работники Лунинецкого райпо накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Председатель первичной профсоюзной организации Оксана Сайко совмесно с правлением позаботились о том, чтобы соревнования прошли интересно, а победители и призеры получили заслуженные награды.

В напряженной борьбе проходили соревнования по настольному тенису, в которых подителем стал Александр Малевич. Лучшим среди шашистов признан Игорь Дуньчик. В дартсе победу праздновал Евгений Круговец. В подтягивании на перекладине не было равных Эдуард Микулич.

В командном зачете первое место заняли представители “Автобазы”. На втором месте – филиал “ЗПК “Полесье”, на третьем – филиал “ОРО”.