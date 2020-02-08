Есть вопрос? Звоните в «Телеприемную»!

13 февраля в 19.15 на телеканале «Беларусь 4. «Брест» — новый выпуск программы «Телеприемная». Его тема: «Актуальные вопросы архитектуры и жилищного строительства».

Задать вопрос компетентным специалистам можно заранее, прислав на Viber (+37529 847 44 44) или оформив обращение на сайте trkbrest.by в разделе «Телеприёмная». Также с помощью корреспондентов можно записать видеовопрос. Ну а всех, кто желает общаться с гостями студии напрямую, приглашаем звонить в прямой эфир «Телеприемной» 13 февраля с 19.15 до 20.05 по номеру 8 (0162) 21-55-65. Ответ получит каждый!